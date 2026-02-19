Công an làm việc với tài xế đỗ ô tô 'khoá đuôi', còn thách thức 'đỗ đến mai'

Chiều 19/2, trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã mời các bên liên quan đến trụ sở công an để làm việc.

"Chúng tôi đã mời các bên liên quan đến làm việc và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không tạm giữ xe ô tô do lỗi này không cần phải tạm giữ xe", lãnh đạo Công an phường Trần Phú thông tin.

Lực lượng công an đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 18/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc gây bức xúc xảy ra tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo nội dung clip, một người đàn ông đi ô tô màu đen trong lúc du xuân về quê vợ ở Hà Tĩnh thì bị một xe ô tô màu trắng BKS 38A-612.07 đỗ trước chắn gần như toàn bộ đường đi vào nhà ngoại.

Người đàn ông sau đó gọi chủ xe ra để di chuyển phương tiện, nhưng chủ xe không chịu lái xe đi. Một lúc sau có thêm ô tô khác BKS 38A-258.63 đi đến đỗ phía sau "khóa đuôi", khiến chiếc xe màu đen rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không thể di chuyển.

Xe ô tô đỗ chắn hết lối đi của các xe khác gây bức xúc dư luận.

Đáng nói, theo phản ánh trong video, người đàn ông đỗ xe còn có lời lẽ thách thức, cho rằng gia đình có nhiều xe và “thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”, đồng thời tuyên bố quen biết hầu hết lực lượng công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cử lực lượng đến hiện trường và yêu cầu giải tỏa, người đàn ông mới điều khiển xe ô tô rời đi.