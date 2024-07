Ngày 11/7, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Sương đã mời làm việc với tài xế ô tô công nghệ đấm gục người phụ nữ đi xe máy gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Tiền Phong , Đội CSGT An Sương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin 2 phương tiện và phối hợp với công an địa phương để làm việc với những người có liên quan.

Cụ thể, tài xế điều khiển ô tô công nghệ là ông T.T.C. (66 tuổi, quê Bình Dương), người phụ nữ đi xe máy bị đánh là bà N.P.H. (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Cơ quan công an làm việc với ông C.. Ảnh: PC08.

Được mời lên làm việc, bà H. cho biết, chiều 5/7, bà điều khiển xe máy chở theo một em bé khoảng 14 tháng tuổi, lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ quận 12 về quận Tân Bình.

Khi đến giao lộ Trường Chinh - Cộng Hoà (quận Tân Phú), bà H. đã cho xe len lỏi vào giữa 2 xe ô tô và có lời qua, tiếng lại với nam tài xế C.. Do tức giận, ông C. đã dừng xe và dùng tay đánh 2 cái vào mặt của bà H. làm bà và cháu bé té ngã xuống đường. Bà H. bị xây xát ở chân và cháu bé bị bầm ở trán.

Sau khi đánh bà H., ông C. đã bỏ mặc người phụ nữ và lên xe đi về Bình Dương; còn bà H. cũng đã tự điều khiển xe máy về TP Thủ Đức và không đến cơ quan công an địa phương trình báo.

Tại buổi làm việc, bà H. khai không hề quen biết và có mâu thuẫn gì với ông C. và cũng không yêu cầu giám định thương tích, truy cứu trách nhiệm đối với nam tài xế đã tấn công mình.

Camera ghi cảnh ông C. (khoanh tròn đỏ) dùng tay đánh gục người phụ nữ đi xe máy. Ảnh cắt từ clip.

Trong ngày 10/7, Đội CSGT An Sương phối hợp với Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) mời ông C. lên trụ sở cơ quan làm việc. Tại đây, ông C. viết tường trình và thừa nhận do nóng nảy, bực tức nên đã dùng tay tấn công vào mặt người phụ nữ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bà H. và ông C. đều có đầy đủ các loại giấy tờ phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.