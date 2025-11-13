Công an làm việc với nhiều người tại các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa

Theo ghi nhận, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện có một ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và nhiều chiến sĩ Cảnh sát cơ động bảo vệ bên ngoài. Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người.

Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện chưa nắm được thông tin liên quan vụ việc này. Phía Công an tỉnh Đắk Lắk cũng chưa phản hồi về vụ việc này.

Tại Đắk Lắk, t hẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm nay và có số lượng lớn khách hàng quan tâm. Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột nhưng chưa đưa vào hoạt động.

Tại tỉnh Khánh Hòa, đến trưa ngày 13-11, lực lượng công an vẫn đang làm việc với một số người tại cơ sở thẩm mỹ Mailisa trên đường Tô Hiến Thành, phường Nha Trang.

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.

Theo tìm hiểu, cơ sở thẩm mỹ Mailisa tại phường Nha Trang khai trương từ tháng 4-2024, được quảng cáo có trang thiết bị tiên tiến, máy móc hiện đại thu hút nhiều người quan tâm.

* Cùng ngày, cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại Hà Nội (số 6 Nguyễn Khánh Toàn) cũng đã có nhiều công an tới làm việc.

Theo ghi nhận, từ sáng đến 16 giờ ngày 13-11, tại cơ sở này, cơ quan chức năng vẫn đang làm việc phía trong.

Bên ngoài, cửa cơ sở này được kéo xuống gần kín. Ngoài đường, xuất hiện 2 chiếc xe tải được cho là sẽ đưa tài liệu đi.

Một số cảnh sát cơ động vẫn được huy động bên ngoài để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH MTV Mailisa có trụ sở chính tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2017 và đến nay, người đại diện pháp luật là ông Hoàng Kim Khánh (chồng của bà Phan Thị Mai, tức Mailisa). Ngành nghề chính trong đăng ký kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...) xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Hệ thống thẩm mỹ viện này trải dài khắp Việt Nam với 17 chi nhánh, đều nằm tại các vị trí đắc địa ở các đô thị lớn.