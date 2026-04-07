Công an làm việc với người tát thai phụ trong bệnh viện ở Lâm Đồng

Nhất Đăng |

Người tát chị L. – thai phụ mang song sinh khi vào Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng khám chính là chồng của chị này.

CLIP: Thai phụ song sinh bị tát thẳng tay trước thời điểm sinh con

Ngày 7-4, Công an phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã làm việc với nam thanh niên liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một thai phụ bị tát rất mạnh trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định nam thanh niên tát chị P.T.K.L (20 tuổi, ngụ xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, mang thai song sinh tuần thứ 33) là N.X.T (25 tuổi, chồng của chị L.)

Làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi tát vợ là sai trái trong lúc nóng giận; chị L. cũng tự nhận bản thân có một phần lỗi trong sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 6-4, khi chị L. đến Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng khám thai thì T. cũng đến đây, sau đó 2 vợ chồng xảy ra cãi vã.

Công an làm việc với người tát thai phụ song sinh trong bệnh viện ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Thời điểm T. tát chị L. trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa II Bảo Lộc

Trong lúc đó, T. tát chị L. 3 cái nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía thai phụ. Nhiều nhân viên y tế tại bệnh viện nhanh chóng can thiệp nên vụ việc dừng lại. Người dân gần đó quay video và đăng lên mạng xã hội.

Chị L. sau đó nhập viện và được các y bác sĩ chăm sóc. Thai phụ này được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai, sinh được 2 bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg, đang được chăm sóc tích cực tại khoa Nhi sơ sinh của bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do chị L. tự ý bỏ đi ra khỏi khoa sản, không chấp hành việc thăm khám của bác sĩ. Việc này khiến T. tức giận và cự cãi với chị L. Trong lúc nóng giận, người chồng đã tát chị vợ một cái khá mạnh và yêu cầu thai phụ này quay lại thực hiện theo chỉ định của bác sĩ.

Sản phụ bị đánh ở bệnh viện cũng nhận lỗi, mong bỏ qua cho chồng để cùng chăm sóc 2 con - Ảnh 2.

Công an phường B’Lao làm việc với T.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị L. thừa nhận bản thân có một phần lỗi, mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho vợ chồng chị vì đã gây mất trật tự tại bệnh viện. Sản phụ cũng mong mọi người bỏ qua hành động nóng nảy của chồng, tạo điều kiện để anh này tập trung chăm sóc cho chị và hai con mới sinh.

