Ngày 27/10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng với nội dung “Xuất hiện các đối tượng biến thái quấy rối nữ sinh tại đường biển Bình Sơn” gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Những nội dung sai sự thật được đăng tải chia sẻ, gây hoang hoang dư luận

Sau khi nắm bắt vụ việc, Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh thông tin. Lực lượng Công an xác định đây là tin giả, đồng thời, phối hợp Công an phường Văn Hải mời chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trên làm việc.

Qua làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin trên, em N.P.U (SN 2013) trú phường Văn Hải, khai nhận thông qua sử dụng mạng xã hội, em có kết bạn với một số tài khoản lạ trên Facebook, sau đó các tài khoản lạ nhắn tin dụ dỗ em đăng tải, chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng để "câu view, câu like".

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích, em N.P.U đã hiểu việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Cơ quan làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến con em mình trong việc sử dụng mạng xã hội không để con em đăng tải, chia sẻ các bài viết vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.