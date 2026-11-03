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Công an làm việc với người đàn ông lấy gậy ở cốp xe vụt vào đầu nam thanh niên

Minh Tuệ
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Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác định danh tính người đàn ông cầm gậy nhựa trong cốp xe máy vụt vào vùng đầu nam thanh niên và mời người này lên làm việc.

Ngày 3/11, trả lời Báo Điện tử VTC News, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị mời người đàn ông cầm gậy nhựa trong cốp xe vụt vào đầu nam thanh niên lên làm việc.

Danh tính người này được xác định là N.V.M. (SN 1964, trú ở Mỹ Đình, phường Từ Liêm).

Trước đó, tối 2/11, mạng xã hội chia sẻ clip dài khoảng 10 giây ghi lại hình ảnh người đàn ông lớn tuổi nhấc 2 bé gái trên xe máy xuống rồi mở cốp xe, lấy gậy nhựa lao về phía người đang quay clip.

Người đàn ông có thái độ bức xúc, lúc này trên đường đông người qua lại.

Người đàn ông mở cốp xe máy, cầm gậy nhựa lao về phía người quay clip.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 2/11, ông M. lái xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu xanh đi đón cháu đi học về. Đến trước cửa số nhà 47 Mỹ Đình thì có một nam thanh niên đứng ở đường để giao hàng. Do đường chật, hai người đi ngược chiều nhau nên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Ông M. cầm gậy nhựa trong cốp xe máy vụt một phát vào vùng đầu nam thanh niên. Do sự việc diễn ra nhanh nên ông M. không nhớ đã gây ra thương tích gì. Khoảng gần 5 phút, hai bên giải tán.

Video trên mạng được nam thanh niên quay lại bằng điện thoại. Công an phường Từ Liêm đang xác minh nam thanh niên liên quan để mời lên làm việc.

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