Công an làm việc với người cháu bạo hành cậu ruột tai biến liệt giường

Ngày 30/3, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) đã làm việc với nam thanh niên có hành vi bạo hành vì liên quan clip người cháu bạo hành cậu ruột tai biến liệt giường mạng xã hội đăng tải gây phẫn nộ dư luận.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, TP.HCM. Nam thanh niên trong clip được xác định là cháu ruột của nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.

Tối 29/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại một vụ việc nghi bạo hành trong gia đình, thu hút sự chú ý và bức xúc của dư luận.

Theo nội dung được chia sẻ, nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi, sức khỏe yếu, bị tai biến và phải nằm một chỗ, không có khả năng tự vệ. Người có hành vi hành hung được cho là cháu ruột của nạn nhân. Trong clip, người này liên tục tát vào mặt, kèm theo lời lẽ chửi bới, đe dọa và xưng hô thiếu chuẩn mực.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc có sự xuất hiện của một số người thân trong gia đình. Tuy nhiên, những người này không có hành động can ngăn quyết liệt, chỉ có những lời nhắc nhở mang tính chất qua loa.

Hình ảnh trong clip cho thấy nạn nhân không thể phản kháng, phải chịu đựng hành vi bạo lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Vụ việc hiện đang tiếp tục gây tranh luận trong dư luận về vấn đề bạo hành gia đình và trách nhiệm của những người liên quan.