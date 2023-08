Công an làm việc với cô gái tố bác sĩ đòi “vui vẻ” mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ

Chiều 26-8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đơn vị đã mời chị N.T.K.T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân), là cô gái tố bác sĩ đòi “vui vẻ” mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ gây xôn xao dư luận, đến làm việc để lấy lời khai, làm rõ nội dung trong đơn tố cáo của chị này.

Do vụ việc được cho là xảy ra ở quận Tân Bình, còn chị T. sinh sống ở quận Bình Tân, nên công an 2 địa phương này và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cùng phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, chị T. đã gửi đơn tới Thanh tra Sở Y tế TPHCM, Thanh tra Bộ Y tế và nhiều cơ quan chức năng đề nghị giải quyết hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh của bác sĩ N.Q.C. (công tác tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TPHCM).

Chị T. cho biết, mẹ bị ung thư tuyến giáp, phát hiện đã xâm lấn khí quản. Quá trình này, chị quen biết với bác sĩ C. và bác sĩ này từng hỗ trợ tư vấn điều trị cho mẹ mình, nên chị T. nhắn tin cho bác sĩ C. để nhờ.

Sau đó, bác sĩ hẹn chị T. đem hồ sơ bệnh lý của mẹ chị tới căn nhà là phòng khám ở quận Tân Bình để đưa thuốc. Chị T. cho rằng, bác sĩ C. lợi dụng tâm lý lo lắng muốn cứu mẹ nên đòi “vui vẻ”.

Ngày 15-4, chị T. tới đây đưa hồ sơ thì bác sĩ C. nói là hết cách điều trị và chỉ còn có thể dùng một loại thuốc mới có thể kéo dài sự sống. Bác sĩ còn nói đây là loại thuốc nội bộ và phải được kê đơn của các bác sĩ. Sau đó, bác sĩ C. tiến tới ôm chị T. thì chị này phản kháng và ra về. Hôm sau, bác sĩ C. nhắn tin cho chị T. nói tình hình mẹ chị có khả năng xấu.

Tối 18-4, chị T. tiếp tục tới đây để gặp bác sĩ C. lấy thuốc trên về cho mẹ mình. Tại đây, chị bị bác sĩ có hành vi xâm hại tình dục. Tuy nhiên, sau khi uống loại thuốc do bác sĩ C. đưa, mẹ chị T. bị biến chứng, phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế TPHCM làm việc với bác sĩ C., yêu cầu giải trình các nội dung phản ánh trong đơn. Bác sĩ C. cho biết có tư vấn, tặng thuốc cho mẹ chị T. tại nhà riêng ông, nhưng không thừa nhận hành vi xâm hại.

Ngày 24-8, do nội dung phản ánh liên quan đạo đức nghề nghiệp, tạo làn sóng bức xúc trong ngành, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM xem xét tạm thời ngưng công tác chuyên môn của bác sĩ C. để tập trung giải trình. Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng phải làm rõ nội dung phản ánh và yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi vi phạm, báo cáo kết quả về Sở Y tế TPHCM.

Đến nay, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng cho bác sĩ C. tạm dừng công tác chuyên môn để làm các thủ tục tường trình sự việc.