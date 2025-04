Công an vào cuộc thu thập hồ sơ 305 nhãn hiệu sữa giả được công bố tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an đã vào cuộc thu thập hồ sơ, kết quả sơ bộ thanh tra về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 305 nhãn hiệu sữa giả được công bố tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình .

Theo ông Hoàng Ngọc Hào, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, Thanh tra Sở Y tế đã có kết quả sơ bộ về công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan đến vụ việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, nhưng chưa thể cung cấp cho báo chí.

“Lực lượng Công an tỉnh đã vào cuộc thu thập toàn bộ hồ sơ về các công ty sản xuất sữa giả . Thanh tra Sở đã cung cấp các hồ sơ, kết quả thanh tra cho phía Công an. Khi nào có kết quả điều tra của lực lượng Công an, Sở Y tế sẽ công bố kết quả vụ việc”, ông Hào nói.

Cụ thể, lực lượng Công an đã tiếp nhận hồ sơ công bố nhãn hiệu sữa giả và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm đối với chi nhánh 4 công ty sản xuất sữa giả gồm:

Chi nhánh công ty nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm sữa đã được xác định là hàng giả gồm: Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group, Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma (các doanh nghiệp được xác định là sản xuất sữa giả) có cùng địa chỉ tại số 335 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, TP. Hòa Bình.

Địa chỉ 335 Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình được Thanh tra Sở Y tế Hòa Bình xác nhận là địa chỉ "ma" của các công ty làm sữa giả.

Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma, Chi nhánh Hòa Bình - Công ty CP dinh dưỡng y học BFF (các doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" sản xuất sữa giả) có cùng địa chỉ số 10 khu liền kề Dạ Hợp, tổ 12, phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình.

Theo ông Vũ Đức Toàn, Trưởng phòng Thanh tra nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, cơ quan chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình đã có các cuộc làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình thu thập toàn bộ hồ sơ công bố 305 nhãn hiệu sản phẩm sữa giả.

“Chúng tôi đã bàn giao cho Cơ quan chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình toàn bộ hồ sơ công bố nhãn hiệu sữa giả của các công ty nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Chi cục. Hiện nay, chúng tôi chờ kết quả điều tra của lực lượng Công an, khi nào có kết quả điều tra cụ thể sẽ cung cấp toàn bộ thông tin cho báo chí”, ông Toàn cho biết.