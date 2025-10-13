HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an làm việc với ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 về nội dung gì?

Chi Chi (Tổng hợp) |

Được biết, ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang - chồng của Ngân 98 cũng có buổi làm việc với Công an TP.HCM sau khi vợ bị bắt.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) — người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBuhộ kinh doanh ZuBu Shop — để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng làm việc với ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi), chồng của Ngân 98 làm rõ vai trò trong hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả của thương hiệu ZuBu. Theo báo Pháp luật TP.HCM, Lương Bằng Quang vẫn có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra lúc 16h chiều nay để phối hợp cung cấp thông tin. 

Công an làm việc với ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 về nội dung gì?- Ảnh 1.

Ngân 98 khi bị bắt. Ảnh: CA TP.HCM

Ngoài ra, công an đã triệu tập thêm nhiều cá nhân khác có liên quan đến vụ việc để sàng lọc và xác định vai trò cụ thể của từng người trong đường dây này.

Theo lời khai của Ngân 98 tại cơ quan công an, Ngân 98 cho biết đã kết hôn với Lương Bằng Quang (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) được 2 năm. Thỉnh thoảng anh này có "giúp" cô trong một số hoạt động. 

Cụ thể, theo báo Thanh Niên, Ngân trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu, trong khi ZuBu Shop (hộ kinh doanh) do chồng cô phụ trách thông qua M.T.V – người được nhờ đứng tên. Tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho Ngân 98. Còn hộ kinh doanh là Lương Bằng Quang nhờ V. đứng tên. Ngân thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

Ngân khai bán trực tiếp sản phẩm bảo vệ sức khỏe qua cửa hàng, bán lẻ trên TikTok và đường dây nóng, quảng cáo uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục, không cần ăn kiêng và uống Collagen để đào thải.

Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì "vì tin nên bán".

"Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ", báo VnExpress dẫn lời Ngân khai.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu ( do bà T T T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.
Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” nhưSuper Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.
Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính. Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.
Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại