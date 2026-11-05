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Công an làm việc với 2 người ở Huế vì chia sẻ hình ảnh vụ clip nhạy cảm trong ô tô

Ngọc Văn
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Đăng tải hình ảnh nhạy cảm liên quan vụ việc trong ô tô VF3 lan truyền trên mạng xã hội, hai chủ tài khoản mạng xã hội Facebook tại Huế bị cơ quan công an mời làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cho biết vừa tiến hành xác minh, mời hai chủ tài khoản Facebook Minh Khang NguyễnNi SeVen đến làm việc vì đăng tải hình ảnh nhạy cảm liên quan vụ việc trong ô tô VF3 lan truyền trên không gian mạng ngày 3/11.

Qua xác minh, hai tài khoản trên lần lượt do bà N.T.T.M.X (trú phường Thuận An) và N.Đ.L (trú phường Thuận Hóa, TP. Huế) quản lý. Làm việc với cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi đăng tải nội dung vi phạm pháp luật.

Theo Phòng An ninh mạng, hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy. Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm của người khác khi chưa được đồng ý, tránh xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm pháp luật.

Tags

Minh Khang

ni

VF3

an ninh mạng

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