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Công an kiểm tra tại bệnh viện lúc 00 giờ 40 phút, bắt quả tang Lài Văn Quang SN 1989

Duy Anh
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Tại cơ quan Công an, Lài Văn Quang thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một người đang nuôi bệnh trong bệnh viện.

Ngày 2/11, Công an phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý đối với Lài Văn Quang (sinh năm 1989, cư trú Ấp Trèm Trẹm, xã Hồng Vân, tỉnh Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản.

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Công an phường làm việc với đối tượng Lài Văn Quang (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, khoảng 00 giờ 40 phút ngày 16/10, qua phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh thuộc phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, Công an phường Nguyệt Hóa phát hiện Lài Văn Quang có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện đang giấu 01 chiếc điện thoại di động nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lài Văn Quang thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một người đang nuôi bệnh trong bệnh viện.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong bảo vệ tài sản cá nhân, chủ động phối hợp với lực lượng Công an cung cấp thông tin tình hình liên quan đến an ninh trật tự, tích cực phòng, chống tội phạm, mạnh dạn tố giác và tham gia vây bắt tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

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