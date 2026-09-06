Công an kiểm tra quán karaoke Quang Râu lúc 23 giờ

Khoảng 23 giờ ngày 22/8, tổ công tác Công an xã Phước Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Quang Râu, tại thôn Phước An, xã Phước Sơn.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 5/9/2026 cho biết, Công an xã Phước Sơn vừa phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng Karaoke từ tin báo của quần chúng nhân dân.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 22/8, tổ công tác Công an xã Phước Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Quang Râu, tại thôn Phước An, xã Phước Sơn. Quá trình kiểm tra có sự tham gia, chứng kiến của ông Trương Công Quang, chủ cơ sở karaoke Quang Râu và ông Lê Xuân Thành.

Kiểm tra phòng số 02, có 10 người, gồm 05 nam và 05 nữ. Tiến hành kiểm tra bên trong phòng phát hiện trên bàn trong phòng có 01 túi khóa kéo, bên trong túi có bám dính chất bột màu trắng; 01 đĩa sứ màu trắng, trên đĩa có 01 thẻ card và nhiều đoạn ống hút bằng nhựa có bám dính chất bột màu trắng. Tiến hành test nhanh ma túy phát hiện các đối tượng đều dương tính với ma túy. Qua làm việc các đối tượng khai nhận, trước đó đã góp tiền mua ma túy về cùng sử dụng.

Những người liên quan được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc - Ảnh: Công an Đồng Nai

Hành vi của nhóm đối tượng trên có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận vụ việc để xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc tên là lời cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn trong việc quản lý, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi lợi dụng cơ sở kinh doanh để tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đề nghị Nhân dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.