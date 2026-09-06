HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an kiểm tra quán karaoke Quang Râu lúc 23 giờ

Trang Anh
|

Khoảng 23 giờ ngày 22/8, tổ công tác Công an xã Phước Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Quang Râu, tại thôn Phước An, xã Phước Sơn.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 5/9/2026 cho biết, Công an xã Phước Sơn vừa phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng Karaoke từ tin báo của quần chúng nhân dân.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 22/8, tổ công tác Công an xã Phước Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Quang Râu, tại thôn Phước An, xã Phước Sơn. Quá trình kiểm tra có sự tham gia, chứng kiến của ông Trương Công Quang, chủ cơ sở karaoke Quang Râu và ông Lê Xuân Thành.

Kiểm tra phòng số 02, có 10 người, gồm 05 nam và 05 nữ. Tiến hành kiểm tra bên trong phòng phát hiện trên bàn trong phòng có 01 túi khóa kéo, bên trong túi có bám dính chất bột màu trắng; 01 đĩa sứ màu trắng, trên đĩa có 01 thẻ card và nhiều đoạn ống hút bằng nhựa có bám dính chất bột màu trắng. Tiến hành test nhanh ma túy phát hiện các đối tượng đều dương tính với ma túy. Qua làm việc các đối tượng khai nhận, trước đó đã góp tiền mua ma túy về cùng sử dụng.

Những người liên quan được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc - Ảnh: Công an Đồng Nai

Hành vi của nhóm đối tượng trên có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận vụ việc để xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc tên là lời cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn trong việc quản lý, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi lợi dụng cơ sở kinh doanh để tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đề nghị Nhân dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an thông tin chính thức vụ xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng chở bệnh nhân về nhà

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại