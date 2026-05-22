Công an kiểm tra loạt cơ sở nha khoa: Bác sĩ đứng đầu hệ thống vướng vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng

Ý Linh
|

Công an làm việc đột xuất tại loạt cơ sở nha khoa cùng tên ngay lúc người đại diện pháp luật đang đối mặt vụ kiện ly hôn 1.200 tỉ đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 22-5, lực lượng chức năng đã bất ngờ xuất hiện và tiến hành làm việc đồng loạt tại nhiều cơ sở thuộc một hệ thống nha khoa thẩm mỹ lớn trên địa bàn TPHCM. Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của hệ thống này cũng đang vướng vào một vụ tranh chấp ly hôn ồn ào.

Đồng loạt kiểm tra bất ngờ nhiều chi nhánh

Theo ghi nhận, vào trưa cùng ngày, cơ quan chức năng với xe công vụ biển số xanh đã xuất hiện tại loạt cơ sở nha khoa thẩm mỹ cùng một thương hiệu, tại TPHCM.

Ghi nhận tại những cơ sở tọa lạc trên các tuyến đường Lê Quang Định, Lê Văn Duyệt và Bạch Đằng thuộc khu vực phường Gia Định, cơ quan chức năng đã làm việc liên tục hàng giờ liền.

Trong khi đó, các chi nhánh nha khoa này đều trong tình trạng khép cửa hờ và hạn chế tối đa người ra vào.

Hiện tại, nguyên nhân cụ thể cũng như nội dung chi tiết của buổi làm việc liên ngành này vẫn chưa được các cơ quan chức năng công bố chính thức.

Chân dung bác sĩ đứng đầu hệ thống

Theo tìm hiểu, chuỗi cơ sở bị kiểm tra thuộc hệ thống nha khoa lớn có quy mô lên tới hơn 37 chi nhánh trên toàn quốc. Người đại diện theo pháp luật của chuỗi hệ thống này là ông H.N.T.T (bác sĩ) đồng thời là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy ông H.N.T.T là người đứng tên và quyết định toàn bộ các vấn đề pháp lý tại công ty quản lý hệ thống nha khoa này. Doanh nghiệp từng nhiều lần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đáng chú ý là quyết định giảm vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng xuống còn 10 tỉ đồng vào đầu năm 2014.

Công an kiểm tra hệ thống nha khoa , bác sĩ vướng vụ ly hôn 1 . 200 Tỉ đồng - Ảnh 1.

Xe biển số xanh xuất hiện trước một cơ sở nha khoa của hệ thống trên đường Lê Quang Định - Ảnh: Trần Thái

Với quyền hạn của người đứng đầu, ông T. nắm quyền kiểm soát toàn bộ dòng tiền doanh thu của hệ thống bằng cách chỉ định khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình hoặc tài khoản của các nhân viên thân tín.

Bên cạnh đó, ông T. cũng là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động vận hành hằng ngày, từ khâu quản lý đội ngũ nhân sự đến các quy định nghiệp vụ về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng tại các phòng khám trực thuộc hệ thống.

Động thái làm việc đồng loạt của cơ quan công an diễn ra trong bối cảnh người đại diện pháp luật của hệ thống nha khoa này đang vướng vào những tranh chấp gay gắt liên quan vụ án ly hôn 1.200 tỉ đồng mà Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó.

Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi có các tình tiết liên quan việc tranh chấp, phân chia quyền sở hữu và tài sản chung là chuỗi hệ thống nha khoa nói trên.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
