Công an kiểm tra hàng hoạt shipper

Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ giao hàng nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, nhắc nhở người giao hàng.

Công an Thành phố Bắc Ninh ngày 3/11/2026 cho biết, thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an phường Yên Dũng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là những người làm công việc giao hàng trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng Công an phát hiện một số lỗi vi phạm thường gặp như xe không có gương chiếu hậu, chở hàng hóa cồng kềnh, hàng hóa che khuất biển số xe hoặc gây cản trở tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến khả năng quan sát, xử lý tình huống và an toàn của những người cùng tham gia giao thông.

Công an kiểm tra các shipper chở hàng cồng kềnh - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Theo khoản 5 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 mét, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 mét theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2 mét.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi vận chuyển hàng hóa trên xe gây cản trở tầm nhìn của người lái xe, che khuất đèn hoặc biển số xe, để rơi hàng hóa xuống đường có thể bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Trường hợp chở hành lý, hàng hóa vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe có thể bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

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Công an khuyến cáo người làm nghề giao hàng

Để góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo những người làm công việc giao hàng cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn, đặc biệt là gương chiếu hậu; sắp xếp hàng hóa đúng quy định, không chở hàng cồng kềnh, không che khuất tầm nhìn, đèn chiếu sáng và biển số xe.

Công an phường Yên Dũng đề nghị các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ giao hàng nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, nhắc nhở người giao hàng chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.