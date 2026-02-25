Công an kiểm tra giao dịch 20 triệu đồng của Lưu Đức Dũng

Anh Lưu Đức Dũng chuyển lại số tiền cho người chuyển khoản nhầm tại Công an xã (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 21/2, anh Lưu Đức Dũng (sinh năm 1990, HKTT tại thôn Vũ Công, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) đã nhận được số tiền 20 triệu đồng qua tài khoản từ người lạ, nghi là chuyển khoản nhầm.

Để tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của mình, anh Dũng đã chủ động liên hệ với Công an xã Thái Ninh để trình báo nội dung sự việc trên.

Công an xã Thái Ninh đã tiến hành xác minh, kiểm tra, đối chiếu các thông tin. Vào ngày 22/2, tại Công an xã Thái Ninh, anh Lưu Đức Dũng đã chuyển lại số tiền 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Minh Lâm (sinh năm 1989, HKTT tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan cho biết, anh Lâm rất vui mừng, xúc động vì được nhận lại số tiền do mình đã chuyển nhầm, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Lưu Đức Dũng và Công an xã Thái Ninh.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc chủ động đến Công an xã trình báo và nhờ xác minh để trả lại số tiền cho người chuyển nhầm của anh Lưu Đức Dũng là một việc làm rất ý nghĩa và nhân văn, là một tấm gương người tốt, việc tốt cần được lan tỏa.

Qua sự việc nhận tiền chuyển nhầm trên, Công an xã khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trong thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng để tránh trường hợp chuyển tiền nhầm.

Đồng thời, khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ, mọi người không được tự ý sử dụng số tiền này mà cần liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh.