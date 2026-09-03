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Công an kiểm tra đột xuất 77 nhân viên giao hàng

Duy Anh
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Công an xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức kiểm tra, xét nghiệm đột xuất đối với các cơ sở giao hàng trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Theo đó, trong đợt kiểm tra, Công an xã Cái Bè đã tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ giao hàng. Đồng thời, lực lượng Công an tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất đối với 77 nhân viên giao hàng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% các trường hợp được xét nghiệm đều âm tính với chất ma túy. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy hoặc lợi dụng hoạt động giao hàng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

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Công an xã Cái Bè kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ giao hàng (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Song song với công tác kiểm tra, cán bộ Công an xã đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; hướng dẫn chủ cơ sở và nhân viên giao hàng nhận biết những dấu hiệu nghi vấn đối với bưu phẩm, hàng hóa, người gửi và người nhận. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Thông qua hoạt động kiểm tra, tuyên truyền và xét nghiệm ma túy đột xuất, Công an xã Cái Bè tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

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