Công an mong muốn mỗi cán bộ, công nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội.

Công an TP Đà Nẵng ngày 19/11/2026 cho biết, Công an xã Bến Giằng mới đây đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho cán bộ, công nhân đang làm việc tại công ty.

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã đã phổ biến, phát tờ rơi đến cán bộ, công nhân với những nội dung thiết thực về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy; tác hại của tệ nạn cờ bạc và các quy định pháp luật liên quan đến xử lý hành vi vi phạm về ma túy, đánh bạc.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhằm chủ động phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy trong môi trường doanh nghiệp, Công an xã đã tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy đối với hơn 50 công nhân. Kết quả, không phát hiện trường hợp nào dương tính với chất ma túy.

Công an xã đã tuyên truyền và tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy đối với hơn 50 công nhân - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Thông qua hoạt động này, Công an xã Bến Giằng mong muốn mỗi cán bộ, công nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội; không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường lao động lành mạnh, an toàn, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an xã Bến Giằng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cần tiếp tục được duy trì và nhân rộng trong thời gian tới.

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