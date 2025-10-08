Công an khuyến cáo: Hãy chặn ngay số điện thoại hoặc tài khoản đã liên hệ khi rơi vào trường hợp này

Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong bối cảnh công nghệ phát triển, tội phạm mạng trở nên tinh vi trong việc lợi dụng lòng tham, sự tò mò và thiếu cảnh giác của người dân. Trong thời gian qua, hình thức lừa đảo trúng thưởng (hay lừa đảo nhận quà tri ân) đang bùng phát mạnh mẽ, với mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Công an xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp cảnh báo, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của chiêu trò này, từ người trẻ sử dụng mạng xã hội đến người lớn tuổi.

Những dấu hiệu của chiêu trò lừa đảo trúng thưởng

Người dân có thể nhận biết dấu hiệu lừa đảo thông qua việc nhận được thông báo từ kênh không chính thống. Đó là thông báo trúng thưởng đến từ các kênh lạ, như tin nhắn SMS, Zalo, Viber, Telegram hoặc các trang Fanpage, website không có tick xanh và có tên gọi mập mờ (như: “Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng”, “Quỹ Tri Ân Toàn Cầu”).

Dấu hiệu quan trọng nhất là yêu cầu nộp phí “gấp” từ đối tượng lừa đảo. Chúng sẽ hối thúc nạ. nhân chuyển ngay khoản tiền với các tên gọi như “phí xử lý hồ sơ”, “phí vận chuyển”, “thuế giá trị gia tăng”, hay thậm chí là “phí bảo mật” để nhận quà.

Ngoài ra, nạn nhân cũng được thông báo trúng thưởng những giải thưởng có giá trị khủng như xe máy, điện thoại đời mới, hàng trăm triệu đồng). Chúng cũng có thể yêu cầu nạn nhân nhấp vào đường link lạ để điền mật khẩu, mã OTP, cung cấp số tài khoản ngân hàng, hoặc chụp ảnh CCCD/CMND để “hoàn tất thủ tục nhận thường”.

Với chiêu trò này, đối tượng lừa đảo gây áp lực tâm lý nạn nhân bằng giọng điệu hối thúc, đe dọa bằng tạo cảm giác khan hiếm thời gian, nhằm khiến nạn nhân hoảng loạn và hành động vội vàng, thiếu suy nghĩ.

Rủi ro nghiêm trọng

Công an xã Long Khánh cảnh báo, lừa đảo trúng thưởng không chỉ gây thiệt hại về mặt tài chính, mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro nghiêm trọng khác. Cụ thể, nạn nhân đối diện nguy cơ mất tiền trực tiếp khi chuyển các khoản phí vô lý theo yêu cầu của đối tượng (từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng).

Bên cạnh đó, khi cung cấp CCCD, số điện thoại, email theo yêu cầu, thông tin của người dân sẽ bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp khác, bao gồm mở tài khoản ngân hàng ảo, vay tín dụng đen hoặc bán cho các bên thử ba. Nếu cung cấp mã OTP hoặc mật khẩu, nạn nhân cũng đối diện với rủi ro chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, khi kẻ lừa đảo sẽ ngay lập tức rút sạch tiền trong tài khoản.

Khi người dân nhấn vào đường link hay cài đặt các ứng dụng lạ, điện thoại có thể bị kiểm soát dữ liệu để theo dõi, đánh cắp.

Người dân cần phòng ngừa như thế nào?

Trước thực trạng trên, Công an xã Long Khánh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đóng bất kì khoản phí nào. Cần chú ý, không một chương trình trúng thưởng hợp pháp nào lại yêu cầu người trúng giải phải đóng phí trước khi nhận quà, vì vậy, người dân hãy ngừng mọi giao dịch khi có yêu cầu chuyển tiền.

Với hình thức lừa đảo này, cơ quan Công an khuyến nghị người dân kiểm tra kỹ nguồn thông báo bằng cách tra cứu thông tin về chương trình, công ty tổ chức trên website và kênh truyền thông chính thức, uy tín. Nếu không tìm thấy, thông tin đó có thể là lừa đảo.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp các thông tin nhạy cảm như mã OTP, mật khẩu, mã PIN cho bất kỳ ai. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy chặn ngay số điện thoại hoặc tài khoản đã liên hệ và báo cáo vụ việc cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý kịp thời.