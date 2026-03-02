Công an kết luận vụ việc cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc với 2 người lạ

Ngày 2-3, tin từ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an xã Krông Pắk về vụ việc một cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ.

Chị N.T.T.C. ngất xỉu giữa chợ

Theo kết quả xác minh, chị N.N.T.T. (33 tuổi, ngụ xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) thông qua mạng xã hội có quen biết với một người đàn ông tên G. (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

Sau khi nảy sinh tình cảm với ông G., chị T. nhận thấy người này có nhiều biểu hiện không thật thà nên quyết định đến nơi ở của ông G. để làm rõ.

Sáng 25-2, chị T. cùng mẹ là bà D. (55 tuổi) điều khiển xe máy đến xã Krông Pắk để tìm ông G.

Sau khi đến nhiều địa điểm để hỏi thăm nhưng không có kết quả, mẹ con chị T. vào chợ Hòa An.

Tại đây, mẹ con chị T. gặp chị N.T.T.C. (23 tuổi, kinh doanh tạp hóa trong chợ) hỏi thăm nhưng bị đuổi đi. Khi mẹ con chị T. vừa rời đi, chị C. từ trong quầy đi ra và ngất xỉu.

Vào thời điểm này, trong chợ có tin đồn về việc có người "thôi miên", "bỏ bùa" nhằm mục đích cướp tài sản nên mẹ con chị T. nhanh chóng lên xe máy rời đi.

Đến trưa 27-2, chị T. phát hiện trên trang Facebook có đăng tải hình ảnh kèm nội dung cho rằng chị T. đã "thôi miên" nhằm cướp tài sản. Nhận thấy sự việc không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân nên chị T. đã đề nghị cơ quan công an làm rõ.

Qua xác minh, Công an xã Krông Pắk xác định bà D. và chị T. không có hành vi dùng thuốc mê để thôi miên nhằm cướp tài sản như mạng xã hội đăng tải. Việc chị C. ngất xỉu không liên quan đến 2 người này.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân chị C. ngất xỉu cần có cơ quan chuyên môn kết luận.