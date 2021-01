Công an kết luận vụ đối tượng Chế Văn Bò lái xe tông vào xe CSGT Đồng Nai

Ngày 28-1, tin từ Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Chế Văn Bò - người tông vào xe CSGT để bỏ chạy - về tội "Chống người thi hành công vụ".

Tài xế Bò thời điểm bị công an khống chế

Theo kết luận điều tra, sáng 20-11-2020, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1. Đến tại đoạn Km 1872 (thuộc địa bàn phường An Bình, TP Biên Hoà), lực lượng CSGT phát hiện xe ben BKS 51C-948.52 chạy theo hướng Đồng Nai – TP HCM có dấu hiệu chở quá tải nên ra tín hiệu dừng.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Khi cảnh sát đuổi kịp, dùng xe công vụ chắn phía trước thì tài xế Chế Văn Bò đã điều khiển xe tông vào xe của CSGT sau đó lạng lách để bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi hơn 500m, tới địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì khống chế được tài xế cùng phương tiện đưa về trụ sở công an làm việc. Xe ôtô của tổ tuần tra bị hư hỏng một phần do xe tải ben húc.