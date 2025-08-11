Trưa 11-8, Công an TP HCM cho biết bà Nguyễn Phương Mai (SN 1994) đã được Công an phường Xuân Hoà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đưa từ Đà Lạt về TP HCM.

Thông báo của Công ty Nhã Nam về việc nữ nhân viên mất liên lạc

"Sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình và Công ty Nhã Nam, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm nữ nhân viên Công ty Nhã Nam. Chúng tôi đã triển khai lực lượng lên Đà Lạt và tìm thấy nữ nhân viên đang lưu trú ở một nhà nghỉ nên đưa người này về TP HCM", một nguồn tin cho biết.

Tại cơ quan công an, bà Mai cho biết bà làm quản lý một cửa hàng sách của Công ty Nhã Nam tại TP HCM và đang nợ công ty 35 triệu đồng nên "bỏ trốn".

Sáng 6-8, bà Mai đón xe ôm công nghệ ra trung tâm TP HCM rồi xuống Đồng Nai. Sau đó, bà Mai đón xe lên Đà Lạt. Thời gian này bà Mai nói không đọc báo, không sử dụng mạng điện thoại nên không biết được thông tin gia đình và công ty trình báo công an.



