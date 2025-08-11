HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an kể chuyện lên Đà Lạt đưa nữ nhân viên Nhã Nam về TP HCM

PHẠM DŨNG |

Tiếp nhận trình báo của gia đình về việc nữ nhân viên Công ty Nhã Nam mất liên lạc, Công an TP HCM đã triển khai đồng bộ để truy tìm.

Trưa 11-8, Công an TP HCM cho biết bà Nguyễn Phương Mai (SN 1994) đã được Công an phường Xuân Hoà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đưa từ Đà Lạt về TP HCM.

Nữ nhân viên mất tích Công ty Nhã Nam được đưa về TP HCM Sau khi bỏ trốn - Ảnh 1.

Thông báo của Công ty Nhã Nam về việc nữ nhân viên mất liên lạc

"Sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình và Công ty Nhã Nam, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm nữ nhân viên Công ty Nhã Nam. Chúng tôi đã triển khai lực lượng lên Đà Lạt và tìm thấy nữ nhân viên đang lưu trú ở một nhà nghỉ nên đưa người này về TP HCM", một nguồn tin cho biết.

Tại cơ quan công an, bà Mai cho biết bà làm quản lý một cửa hàng sách của Công ty Nhã Nam tại TP HCM và đang nợ công ty 35 triệu đồng nên "bỏ trốn".

Sáng 6-8, bà Mai đón xe ôm công nghệ ra trung tâm TP HCM rồi xuống Đồng Nai. Sau đó, bà Mai đón xe lên Đà Lạt. Thời gian này bà Mai nói không đọc báo, không sử dụng mạng điện thoại nên không biết được thông tin gia đình và công ty trình báo công an.

Công an Gia Lai vào cuộc vụ đốt tài liệu tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ cũ


Tags

Nguyễn Phương Mai

công ty nhã nam

Công an phường Xuân Hoà

nữ nhân viên mất tích

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại