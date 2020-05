Công an huyện Ba Vì tham gia phòng, chống dịch Covid-19: Bám sát địa bàn, vào cuộc tích cực

Xin ông cho biết Công an huyện Ba Vì đã có những biện pháp gì để thực hiện tốt công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn?



- Công an huyện đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và lực lượng công an 31 xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa bàn.

Trong đó làm tốt công tác nắm diễn biến tình hình, quản lý nhân hộ khẩu, cư trú, thường xuyên cập nhật và kiểm tra, phát hiện số người nước ngoài, người Việt Nam từ các địa phương đến làm việc, du lịch, cư trú trên địa bàn.

Đồng thời nắm chắc số công dân huyện Ba Vì đi nước ngoài, lao động từ nơi khác trở về địa phương. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 630 trường hợp liên quan người nhiễm, nghi nhiễm, đến, đi từ các vùng dịch.

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp Công an các xã gặp gỡ chức sắc tôn giáo đề nghị không tổ chức các hoạt động tôn giáo, lễ hội tập trung đông người.

Duy trì các tổ công tác tại các xã, thị trấn tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Nhân dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội…

Với địa bàn rộng, phức tạp, việc ngăn chặn các nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Huyện Ba Vì giáp ranh với nhiều tỉnh như Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và điểm nối liền giao thông giữa các tỉnh phía Bắc với Hà Nội nên rất phức tạp về tình hình an ninh, trật tự, nhất là trong dịp cao điểm phòng chống dịch Covid-19. công an huyện đã thành lập 5 chốt liên ngành gồm công an, thanh tra giao thông, y tế, chính quyền địa phương với 350 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp kiểm soát, giám sát tại 3 chốt ở đầu cầu Trung Hà, Văn Lang, Đồng Quang. Ngoài ra, Công an huyện chủ trì lập 2 chốt kiểm soát dịch tại xã Minh Châu, Khánh Thượng, ngăn chặn nguồn bệnh từ bên ngoài vào Hà Nội và huyện Ba Vì.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ và thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Công an huyện phối hợp với các ngành y tế, tư pháp, quản lý thị trường duy trì các tổ công tác tại các xã, thị trấn tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin sai sự thật, tạo ra sự khan hiếm giả các mặt hàng y tế.

Đồng thời tăng cường lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ tại khu vực cách ly của huyện.

Lực lượng Công an huyện đã phát hiện, xử phạt 25 trường hợp liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó 4 trường hợp tung tin sai sự thật, 21 trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực, lực lượng công an huyện cùng các cấp, ngành, chính quyền và người dân chung sức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Xin cảm ơn ông!3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an huyện Ba Vì đã được huy động trực tiếp, tham gia phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện, xã tổ chức tuyên truyền cho trên 312.000 lượt người dân trên địa bàn về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.