Công an Hải Phòng điều tra vụ nữ Việt kiều bị đánh nhập viện

Theo thông tin xác minh ban đầu, tối 2/11, bà Lê Thị Bích Thủy (SN 1961) ở nhà cùng con trai Nguyễn Thành Trung (SN 1985) và con gái Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1998) tại nhà ở xã An Đồng, huyện An Dương.

Khi cả gia đình bà Thủy đang ở nhà thì bất ngờ, Nguyễn Q.T cùng vợ là Nguyễn T.H (cùng SN 1993, ở quận Hồng Bàng) và một đối tượng nam giới khác tới chửi bới, dọa giết dẫn đến lời qua tiếng lại. Khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, các đối tượng đã lao vào hành hung bà Thủy, anh Trung.

Phát hiện sự việc, bà Lê Thị Sơn (SN 1965, Việt kiều Canada, em gái bà Thủy) vào can ngăn thì bị đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu khiến nữ Việt kiều ngã gục.

Bà Lê Thị Sơn được điều trị tại bệnh viện.

Đến khi nhiều người dân ở xã An Đồng phát hiện chạy tới can ngăn thì các đối tượng mới dừng lại, rời đi. Ba nạn nhân bị hành hung sau đó được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, các nạn nhân trên nhập viện trong tình trạng mất ý thức, đa chấn thương. Trong đó, có trường hợp nạn nhân thương tích nặng vùng đầu, ngực và bụng phải chỉ định điều trị hồi sức tích cực.

Theo Công an huyện An Dương, qua xác minh ban đầu nguyên nhân vụ gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn có liên quan tới đất đai. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.