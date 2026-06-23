Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng trên trang "bong88".

Các đối tượng bị bắt giữ.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra Worldcup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Ổ nhóm này do đối tượng Trần Trung Hiếu (SN 1985, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Trần Trung Hiếu cùng Nguyễn Thành Long (SN 1986, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội), Trần Mạnh Cường (SN 1979, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội), Trịnh Tiến Đạt (SN 1996, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), đã sử dụng chủ yếu các thiết bị điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang "bong88".

Căn cứ tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", với tổng số tiền cá độ ước tính hàng chục tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh làm rõ, triệu tập các đối tượng còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.