Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà 3 tầng khiến nam thanh niên 24 tuổi tử vong

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, vào khoảng 6h4' ngày 19/1, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP tiếp nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy nhà tại địa chỉ số 79 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Ngọn lửa bốc lên từ căn nhà 3 tầng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Ba Đình và Tổ Cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ thuộc Đội CC&CNCH Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện cùng cán bộ chiến sỹ đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường các lực lượng xác định, địa điểm xảy ra cháy là nhà dân cao 3 tầng, nằm phía trong cách phố Bạch Đằng khoảng 30m, tình hình đám cháy phức tạp, nhiều khói, khí độc, có khả năng cháy lan sang các nhà dân lân cận và gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan; dùng thang tiếp cận tầng 2 ngôi nhà bị cháy, phá cửa kính thoát khói tìm kiếm người bị nạn.

Cảnh sát tiến hành dập lửa và đưa người mắc kẹt đi cấp cứu.

Quá trình chữa cháy, đã phát hiện, đưa một người bị thương tại tầng 2 ra ngoài và bàn giao lực lượng y tế đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 6h38' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả: diện tích khu vực cháy khoảng 25m2; nạn nhân bị thương đã tử vong. Tờ VnExpress thông tin, người bị nạn là nam thanh niên L.T.H. (24 tuổi, con trai của chủ nhà).

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.