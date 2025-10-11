Hiện trường vụ nổ.

Ngày 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ cháy xảy ra trưa 10/10 tại kho xưởng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Minh Long (thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) khiến một người tử vong, được xác định là do nổ vật lý tủ sấy nguyên liệu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa trưa 10/10, một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại khu nhà xưởng của công ty Minh Long. Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương huy động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 28 và số 4 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cùng 4 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do nổ vật lý tủ sấy nguyên liệu, dẫn đến cháy lan nhanh ra các khu vực xung quanh, kèm theo nhiều khói và khí độc.

Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai các mũi tấn công đồng loạt, sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận sâu bên trong, đồng thời huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện, tạo đường cho lực lượng tiếp cận và dập lửa.

Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 12h10, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời ngăn cháy lan ra hàng nghìn mét vuông kho xưởng liền kề, hạn chế thiệt hại đáng kể.

Vụ việc khiến một người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, nhưng sau đó không qua khỏi.

Đáng chú ý, cơ sở xảy ra cháy trước đó đã bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.