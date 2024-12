Công an Hà Nội thông tin chi tiết nguyên nhân vụ đốt quán cà phê làm 11 người chết và lời khai của nghi can

Cao Văn Hùng tại cơ quan công an.

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (51 tuổi; thường trú tại Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; hiện trú tại: Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội; có 2 tiền án về tội “cướp tài san” và “trộm cắp tài sản”) để điều tra về hành vi Giết người.

Như thông tin đã đưa, hồi 23h03’ ngày 18/12, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán café tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40’ cùng ngày, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa 5 người thoát ra ngoài (có 4 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Đến khoảng 0h ngày 19/12, Công an đã bắt giữ được đối tượng đốt quán café là Cao Văn Hùng.

Bước đầu xác định, tối ngày 18/12, Hùng đến quán ngồi uống bia rồi mâu thuẫn với nhóm khách khác ngồi trong quán. Sau đó, Hùng bị nhóm này đánh bằng tay chân. Do bực tức vì bị đánh, Hùng gọi xe taxi đến chợ Cổ Nhuế mua một xô nhựa rồi mang đi mua xăng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hùng quay lại quán café và hất xăng vào quán, bật lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bắt cháy vào xe máy và vật dụng bên trong tầng 1, chặn cửa ra vào làm những người bên trong không thể ra ngoài bằng cửa chính và phải chạy lên các tầng trên dẫn đến hậu quả 11 người tử vong và 4 người bị thương.

Sau đó, Cao Văn Hùng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Cao Văn Hùng đổ xăng vào dãy xe máy ở quán cà phê và châm lửa đốt.

Chia sẻ với tờ Người lao động, lãnh đạo UBND xã Đại Mạch, huyện Đông Anh cho biết sau khi nhận thông tin về nghi phạm Cao Văn Hùng, ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh lai lịch người này.

Thông tin từ người dân cung cấp và tra soát từ thôn cho thấy, Hùng là người địa phương khác, thỉnh thoảng về xã sinh sống với một người phụ nữ. Hùng không đăng ký tạm trú trên địa bàn.

"Hùng là "bạn nghiện" với chồng một phụ nữ quê gốc xã Đại Mạch. Khi chồng bà này qua đời, Hùng cặp kè với người phụ nữ đó. Thỉnh thoảng hai người dắt nhau về nhà mẹ đẻ của người phụ nữ ở thôn Đại Đồng sinh sống"- lãnh đạo xã thông tin thêm.