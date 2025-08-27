Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, diễn ra từ ngày 28/8 đến 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh).

Thời gian áp dụng: từ 6h00 đến 24h00 hằng ngày, trong suốt thời gian tổ chức sự kiện.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật).

Hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Hướng dẫn phân luồng, di chuyển thay thế

Phương tiện từ Hải Phòng, Bắc Ninh đi Phú Thọ, Thái Nguyên… có thể theo tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3 – Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – QL18 – Võ Văn Kiệt, và ngược lại.

Phương tiện từ QL3 đi nút giao Xuân Canh và Bắc Thăng Long – Vực Dê theo hướng đường Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt.

Phương tiện từ sân bay Nội Bài đi theo Võ Nguyên Giáp – QL18 – Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Công an Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp điều chỉnh lộ trình vận tải hành khách, đồng thời nhắc nhở tất cả phương tiện giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.