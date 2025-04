Công an Hà Nội diễn tập phương án đón đoàn khách quốc tế, đảm bảo an ninh ở cấp cao nhất

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ dẫn đoàn kiểm tra phương tiện trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Khoảng 19h30 ngày 12/4, theo phương án, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội sử dụng dàn xe mô tô đặc chủng phối hợp với các lực lượng khác diễn tập phương án đón, dẫn đoàn trên các tuyến đường về nơi nghỉ và làm việc.

Trong quá trình đoàn di chuyển, tất cả các tuyến đường trên lộ trình đều được lực lượng CSGT phối hợp với công an cấm tuyệt đối các phương tiện khác.

Các tuyến đường bị cấm tuyệt đối phương tiện khác khi đoàn di chuyển.

Theo Công an TP. Hà Nội, từ ngày 14-15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trong thời gian này cũng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư Diễn đàn đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu - P4G. Đây là hai sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng cùng lúc diễn ra trên địa bàn thành phố và công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện trên phải ở cấp độ cao nhất.

Hình ảnh đoàn di chuyển trên các tuyến phố.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn hai sự kiện trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội, nhấn mạnh: "Đây là hai sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, các đơn vị của Công an thành phố phải nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực sự nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt không được chủ quan".

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị cần tập trung phương tiện thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo huy động tối đa lực lượng, bố trí tại tất cả các khu vực diễn ra hoạt động của đoàn khách quốc tế, phân công cụ thể rõ người, rõ việc, không để xảy ra bất kỳ thiếu sót làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ đoàn.

Đoàn xe di chuyển trên tuyến phố Hà Nội.

Lãnh đạo Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực tiếp tham gia công tác bảo vệ phải tổ chức, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, nhất là trong công tác nắm tình hình, chủ động, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong giải quyết các tình huống cụ thể.

“Các đơn vị phải tập trung khép kín địa bàn, quán triệt phương châm 'chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để' các nguyên nhân, điều kiện mất an ninh, an toàn của đoàn và các hoạt động có liên quan”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.