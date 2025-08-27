HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an Hà Nội dẹp bỏ tình trạng bán ghế giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành A80

MINH TUỆ |

Trước tình trạng hàng quán trên một số tuyến phố cho thuê ghế "bán chỗ" với giá 20.000-30.000 đồng/ghế, lực lượng công an vào xử lý, dẹp bỏ.

Sáng 27/8, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội cho biết, công an phường xử lý tình trạng xếp ghế giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành trong chuỗi sự kiện A80.

Theo đó, từ chiều 26/8, một số hàng quán ở dọc phố Nguyễn Thái Học và một số tuyến phố, đường khác có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã xếp sẵn những chiếc ghế hoặc trải bạt để giữ chỗ ngồi bán cho người đi xem diễu binh.

Công an Hà Nội xử lý tình trạng bán ghế giữ chỗ xem diễu binh A80 - Ảnh 1.

Tình trạng bán ghế giữ chỗ xem A80 trên phố Nguyễn Thái Học.

Mức giá thuê ghế, "bán chỗ" phổ biến dao động khoảng 20.000-30.000 đồng/ghế. Người dân cần trả tiền trước để được đánh dấu và giữ vị trí ngồi.

Trước tình trạng này, ngay từ chiều 26/8, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã cử các cán bộ, chiến sĩ xử lý, dẹp bỏ, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hàng quán.

Để đảm bảo tình trạng bán ghế giữ chỗ không tái diễn, theo vị chỉ huy, từ 8h hôm nay, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã cắt cử cán bộ chốt trực.

Theo ghi nhận, sáng 27/8, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng rất đông người dân vẫn tập trung về các khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học... để tìm vị trí đẹp xem lễ sơ duyệt A80 diễn ra vào lúc 20h tối cùng ngày.

