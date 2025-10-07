Công an Hà Nội đang làm việc với Shark Bình

Ngày 7/10, theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet, Công an TP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để làm rõ các thông tin nghi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Trong khi đó, theo thông tin trên báo Dân Trí, khoảng 15h30 ngày 7/10, công an liên tục ra vào tòa nhà 18 Tam Trinh - nơi đặt trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Khoảng 6-7 cán bộ công an đi vào bên trong tòa nhà.

Trước đó lúc 13h40 cùng ngày, cũng theo ghi nhận của phóng viên tại trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), đặt tại tầng 3 tòa nhà số 18 Tam Trinh, có rất đông công an đang làm nhiệm vụ tại đây. Ngoài lực lượng chức năng, một số nhân viên công ty cũng có mặt tại nơi làm việc.

Shark Bình

Một cán bộ công an tại đây cho biết, các đơn vị chức năng đang làm nhiệm vụ, chưa có thông tin gì, khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cũng đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx.

Đồng thời, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo này cũng có những tố cáo qua lại, gây chú ý trên mạng xã hội.

Trước các thông tin trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý", Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.