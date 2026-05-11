Công an Hà Nội công khai danh sách gần 10.000 doanh nghiệp, nhà trọ, cơ sở kinh doanh sẽ bị kiểm tra

Nguyễn Phượng
|

Qua kiểm tra, công an sẽ kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý để chấn chỉnh, khắc phục.

Công an TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-CAHN-ANKT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Hoạt động này nhằm siết chặt quản lý nhà nước về ANTT, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Quyết liệt chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã chính thức triển khai kế hoạch kiểm tra diện rộng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong năm 2026. Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra là đánh giá toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng Công an.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý để chấn chỉnh và khắc phục. Công an Thành phố khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, tạo môi trường kinh doanh công bằng và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Công an TP Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp

Bên cạnh việc thanh kiểm tra, Công an TP Hà Nội xác định rõ vai trò đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này góp phần cải thiện chỉ số môi trường đầu tư (PCI) của Thủ đô, giúp các cơ sở kinh doanh yên tâm phát triển bền vững.

Quá trình kiểm tra được yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định; đảm bảo tính công khai, minh bạch và tiết kiệm. Đặc biệt, lãnh đạo CATP chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở kinh doanh.

Siết chặt kỷ cương, ngăn ngừa tiêu cực

Để kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất, Công an Thành phố đã tăng cường tham mưu, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý liên quan. Đồng thời, lực lượng Công an cũng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động kiểm tra để gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, trong Quý II/2026, Công an TP Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn Thành phố.

Xem danh sách chi tiết các đơn vị thuộc diện kiểm tra được niêm yết công khai

tại đây.
