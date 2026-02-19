Công an Hà Nội công bố những kiểu hình ảnh phải xóa ngay

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện vào khoảng 19h ngày 18/02/2026, tài khoản mạng xã hội mang tên H’My đăng tải nội dung liên quan đến một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Đáng chú ý, bài viết không nêu rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, khiến nhiều người dùng mạng xã hội hiểu lầm đây là vụ tai nạn vừa mới xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nội dung nêu trên thực chất là vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 05/4/2023 tại đường Võ Chí Công (nay thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội). Vụ việc đã được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi xảy ra.

Đánh giá ban đầu cho thấy tài khoản H’My có dấu hiệu hoạt động nhằm mục đích thu hút tương tác. Tài khoản này thường xuyên sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hoặc cắt ghép tinh vi; đăng lại các vụ việc đã xảy ra từ trước nhưng trình bày theo hướng như thông tin mới, qua đó gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Tài khoản MXH đăng tải các thông tin trình bày theo hướng như tin tức mới, qua đó gây hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.