Công an Gia Lai truy tìm 3 con dao sau vụ hỗn chiến ở cây xăng trên Quốc lộ 14

Sáng 10-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang thông báo truy tìm vật chứng trong vụ án "Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại một cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 14.

Đối tượng Lâm (hàng sau, thứ 2 từ trái qua) đã ném hung khí sau khi đánh nhau và gây rối ở cây xăng trên Quốc lộ 14.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Đào Nguyễn Duy Lâm (SN 2001; trú xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) đã thách thức Thái Duy Tuấn (SN 2000, cùng địa phương) đánh nhau tại cửa hàng xăng dầu Quốc Bảo (thôn Đại An 2, xã Ia Khươl).

Khoảng 20 giờ ngày 5-8-2025, Lâm rủ thêm Lê Thanh Phong (SN 1997, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Hoàng Văn Toàn (SN 2002; trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) mang theo 3 con dao cùng một tuýp sắt đến điểm hẹn. Tại đây, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến, dùng hung khí chém nhau và đập phá tài sản của cửa hàng xăng dầu.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã ném bỏ hung khí khi bỏ trốn. Cụ thể, một con dao tự chế bị vứt tại khu vực bãi đất trống trước cổng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh (thôn Tân Lập, xã Ia Khươl). Hai con dao còn lại bị ném ven đường bên phải theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi, gần khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thu giữ được các hung khí trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về 3 con dao nói trên thì giao nộp hoặc cung cấp cho cơ quan công an. Trong đó, gồm một dao tự chế dài khoảng 60-80 cm, mũi nhọn, lưỡi kim loại rộng khoảng 3 cm; một dao loại Thái Lan cán vàng dài khoảng 20 cm; và một dao dài khoảng 30 cm, lưỡi kim loại dài khoảng 18 cm, bản rộng khoảng 3 cm, cán nhựa quấn băng keo đen.



