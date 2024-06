Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo tình trạng một số đối tượng lợi dụng hình ảnh ông Lê Anh Tú (tức Thích Minh Tuệ, trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai) trên mạng xã hội để trục lợi và xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước.

Cụ thể, ngày 18/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhận được trình báo của anh Đ.M.T (SN 1985, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo của người dân về việc lợi dụng hình ảnh ông Thích Minh Tuệ để vi phạm pháp luật. (ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo trình báo, anh T. bị các tài khoản tiktok “Thổi đường cho sư Minh Tuệ” và tài khoản Facebook “Hữu Duyên” đăng tin vu khống anh lợi dụng hình ảnh sư Minh Tuệ để kêu gọi từ thiện, nhận tiền, hiện vật của người dân. Điều này làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân anh và gia đình. Ngoài ra, anh T. còn tố cáo 2 người trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã lợi dụng đi theo đoàn để trục lợi.

Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang giải quyết đơn theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thông tin: Ông Lê Anh Tú cùng một người (tự gọi là Minh Tạng) bộ hành theo “hạnh đầu đà” được 6 năm và hơn 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Suốt thời gian này, không có trở ngại nào.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người quay và đưa hình ảnh ông Thích Minh Tuệ trên mạng xã hội. Khi ông bộ hành tới tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, có nhiều người từ các tỉnh cạo trọc đầu đến đi cùng. Đỉnh điểm, đi theo đoàn có lúc lên tới 130 tiktoker, facebooker và 70 người cạo đầu.

Qua phân tích của cơ quan công an, trong đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ có 19 người đến từ tỉnh An Giang, 14 người đến từ tỉnh Kiên Giang.

Sau khi ông Thích Minh Tuệ ẩn tu, một số đối tượng đã xuyên tạc về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo trên các mạng xã hội.

Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân luôn được tôn trọng, đúng theo quy định pháp luật. Người dân không nên gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ông Lê Anh Tú và gia đình ông Lê Anh Tú. Đồng thời khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần tuân thủ Luật An ninh mạng; người dân không tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn.