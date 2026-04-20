Công an dùng xe công vụ vượt 30km đường núi, đưa người phụ nữ gặp nạn đi cấp cứu kịp thời

Thu Hiền |

Bị ngã xe máy trên quốc lộ 48 trong điều kiện mưa trơn, một phụ nữ đã được Công an xã Châu Bình (Nghệ An) cùng người dân khẩn trương hỗ trợ, đưa đi cấp cứu kịp thời sau hành trình hơn 30km đường đồi núi.

Tối 19/4, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ, đưa một phụ nữ bị tai nạn giao thông trên địa bàn đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 48 đoạn qua bản 3/4, xã Châu Bình, bà Lương Thị P. (trú tại xã Tam Hợp, Nghệ An) trong lúc điều khiển xe máy gặp trời mưa, đường trơn trượt đã tự ngã, bị thương nặng.

Công an xã Châu Bình và người dân hỗ trợ đưa người phụ nữ gặp nạn đi cấp cứu kịp thời.

Tại hiện trường, nạn nhân bị rách da vùng trán, chảy nhiều máu, chân đi khập khiễng và không thể tự di chuyển. Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Châu Bình nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra, sơ cứu ban đầu và xác định cần đưa nạn nhân đi cấp cứu gấp.

Do không có phương tiện chuyên dụng tại chỗ, trong tình huống cấp bách, lực lượng công an đã sử dụng ô tô công vụ, phối hợp cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Quãng đường di chuyển dài hơn 30km trong điều kiện mưa gió, đường đồi núi nhiều dốc cao, khúc cua nguy hiểm, song quá trình đưa nạn nhân đi cấp cứu được thực hiện an toàn, kịp thời.

Quãng đường di chuyển dài hơn 30km trong điều kiện mưa gió, đường đồi núi.

Hiện sức khỏe bà P. đã cơ bản ổn định và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

