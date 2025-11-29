Công an đưa ra thông báo tới những ai nhận được tin nhắn SMS, email, cuộc gọi có nội dung sau

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo Công an xã Tân Thuận Bình (tỉnh Đồng Tháp) hiện nay các vụ việc lừa đảo trực tuyến nhìn chung vẫn diễn ra với thủ đoạn tương tự những phương thức đã từng được ngành công an phổ biến trước đây.

Tuy nhiên, một số thủ đoạn mới tiếp tục xuất hiện, lợi dụng công nghệ và thông tin thu thập trên mạng xã hội để đánh vào sự thiếu cảnh giác của người dân. Cơ quan công an vì vậy đã tổng hợp và thông báo một số hình thức lừa đảo phổ biến để người dân nhận diện và kịp thời xử lý.

Trước hết, thủ đoạn mạo danh người quen trong tình huống “khẩn cấp” bằng công nghệ deepfake đang được các đối tượng khai thác mạnh. Chúng có thể giả giọng nói, hình ảnh hoặc video sao cho giống người thân, lãnh đạo hay đồng nghiệp, rồi đưa ra yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã xác thực. Những cuộc gọi, tin nhắn SMS dạng này thường tạo áp lực về thời gian, khiến người nhận không kịp kiểm chứng. Công an xã khuyến nghị mọi yêu cầu giao dịch tài chính cần được kiểm tra lại qua kênh liên lạc đã biết trước, đồng thời người dân không chia sẻ OTP hay mật khẩu trong bất kỳ trường hợp nào.

Bên cạnh đó, nhiều email và tin nhắn SMS mạo danh cơ quan thuế, ngân hàng hoặc bảo hiểm với nội dung “hoàn tiền”, “xác thực tài khoản” kèm đường link lạ cũng đang được gửi với tần suất cao. Các đối tượng dựng trang web giống hệt trang thật để người dân dễ dàng nhập thông tin cá nhân. Công an xã lưu ý người dân chỉ nên truy cập dịch vụ qua website chính thức, kiểm tra kỹ tên miền và báo lại các tin nhắn nghi ngờ để tránh bị đánh cắp dữ liệu.

Trong lĩnh vực đầu tư, việc lập sàn, ứng dụng giao dịch tiền ảo hoặc forex giả cũng là thủ đoạn phổ biến. Các đối tượng thường đưa ra mức lợi nhuận cao, cho rút thử một khoản nhỏ để tạo dựng niềm tin và sau đó khóa tài khoản khi nạn nhân nạp tiền lớn. Công an xã đề nghị người dân tìm hiểu kỹ tính pháp lý của sàn giao dịch, không tham gia qua các đường link lan truyền trên mạng và lưu giữ bằng chứng khi có dấu hiệu bị lừa.

Bên cạnh đó, trong thời điểm mua sắm cao điểm, nhiều gian hàng giả và mã QR bị chỉnh sửa có thể khiến người mua bị chuyển hướng thanh toán sang tài khoản lừa đảo. Hình ảnh sản phẩm được dàn dựng đẹp mắt, đánh giá ảo xuất hiện dày đặc, khiến việc nhận diện trở nên khó khăn. Công an xã khuyến nghị chỉ nên mua sắm tại gian hàng uy tín, kiểm tra lại đường dẫn khi quét QR và sử dụng phương thức thanh toán an toàn.

Một số đối tượng còn mạo danh tổ chức tài chính, lập app hoặc website cho vay nhanh nhằm thu thập hình ảnh căn cước, dữ liệu sinh trắc và mã OTP. Thông tin này có thể bị lợi dụng để mở khoản vay giả hoặc chiếm đoạt tài khoản. Công an xã nhấn mạnh việc chỉ sử dụng dịch vụ vay vốn từ đơn vị được cấp phép và không gửi giấy tờ tùy thân cho trang web hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, thủ đoạn mạo danh nhân viên giao hàng cũng tiếp tục tái diễn, khi đối tượng gửi tin nhắn hoặc gọi điện thông báo có kiện hàng kèm yêu cầu thanh toán phí hoặc truy cập link xác nhận. Chúng có thể dùng mã vận đơn giả hoặc giả số tổng đài nhằm tăng độ tin cậy. Công an xã đề nghị người dân kiểm tra trực tiếp mã vận đơn trên website chính thức của đơn vị vận chuyển và không nhấp vào các đường link lạ.

Công an xã Tân Thuận Bình đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hoặc phát sinh giao dịch bất thường, cần nhanh chóng thông báo và cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ xác minh và xử lý kịp thời. Việc chủ động phối hợp sẽ giúp hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn tài sản và dữ liệu cá nhân.