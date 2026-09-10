Công an đột xuất kiểm tra 2 quán bi-a lúc tối

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã tiến hành test 94 lượt người, kết quả 91 trường hợp âm tính, 03 trường hợp có kết quả dương tính.

Công an TP Đà Nẵng ngày 10/9/2026 cho biết, tối 9/9, Công an phường Hòa Cường tổ chức ra quân kiểm tra, test nhanh tại 02 cơ sở kinh doanh bi-a trên địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tiến hành test 94 lượt người tại cơ sở - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã tiến hành test 94 lượt người, kết quả 91 trường hợp âm tính, 03 trường hợp có kết quả dương tính.

Thời gian tới, Công an phường Hòa Cường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an phường Hòa Cường – Vì bình yên cuộc sống, vì Nhân dân phục vụ.