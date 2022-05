Công an đột kích hàng loạt lò độ xe trước trận Chung kết U23 Việt Nam - Thái Lan

Tại tiệm sửa xe “Leo đỏ - Leo Leo Racing shop” trên địa bàn quận Gò Vấp, cơ quan chức năng xác định tiệm này có một xe độ (không có biển số, không có số khung) cùng nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.Ngày 22/5, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra tại 5 địa điểm sửa xe mô tô, xe gắn máy nghi độ xe và các lò “độ xe” trên địa bàn quận Gò Vấp, quận Tân Bình, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

Kiểm tra nhà kho chứa linh kiện, phụ tùng độ xe của tiệm sửa xe “Leo đỏ” trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, Công an phát hiện 16 “xe độ”, thay đổi kết cấu; 8 khung xe đang lắp ráp; nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xe máy độ, thay đổi kết cấu bị thu giữ.

Kiểm tra tiệm sửa xe “Tô Hà Đông Nghi” trên địa bàn quận Tân Bình, Công an xác định có 2 xe máy có biển số nhưng đã thay đổi kết cấu; 1 xe máy không có biển số; 3 xe máy có biển số nhưng không có giấy tờ theo quy định

Tương tự, các tiệm sửa xe trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi cũng có hàng loạt xe độ không không gắn biển số và một số máy móc, phôi kim loại phục vụ sản xuất linh kiện, phụ tùng độ xe.

Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã bàn giao cho Công an địa phương tạm giữ nhiều xe độ, xe thay đổi kết cấu và nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ độ xe để tiến hành xử lý.

Theo PC08, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, tổ chức đua xe trái phép vẫn luôn là vấn đề gây bức xúc cho người dân tại các đô thị lớn. Mặc dù lực lượng Công an đã có nhiều nỗ lực trấn áp nhưng tình trạng này vẫn xảy ra với nhiều biến tướng phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên nhiều địa bàn, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận xã hội và quần chúng nhân dân.

Nhiều xe độ không biển số, số khung bị thu giữ.

Nhận định trong ngày diễn ra trận Chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, các đối tượng thanh thiếu niên sẽ lợi dụng cổ vũ để điều khiển xe độ chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, lực lượng CSGT sẽ phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài ngành để xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đua xe. Đồng thời, các đơn vị cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam được an toàn, thông suốt.