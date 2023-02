Công an Đồng Tháp: Vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông là tai nạn lao động

Chiều 17-2, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng Phòng tham mưu - Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết vụ việc bé trai lọt vào trụ bê-tông đã được Công an huyện Thanh Bình xác minh đầy đủ các bước theo quy định. Đến nay, công an xác định đây là vụ việc tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm.

"Lúc xảy ra vụ việc, phía nhà thầu đã đặt cái tâm của mình khi cứu nạn cứu hộ. Phía gia đình cháu bé cũng hiểu đây là một vụ tai nạn lao động rất hy hữu và thương tâm. Riêng về phía công an, chúng tôi cũng kết thúc vụ việc tại đây. Tôi nói lại, đây không phải là một vụ án, mà là một vụ tai nạn lao động" – ông Quốc nhấn mạnh.

Các lượng đã góp sức cứu nạn cứu hộ suốt 21 ngày đêm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 31-12-2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng nhóm bạn đi vào công trường cầu Rọc Sen. Hạo Nam không may bị lọt vào trụ bê-tông D500 tại mố MA có đường kính ngoài 50 cm, đường kính trong 25 cm. Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc, công nhân đang nghỉ trưa.

Yếu tố cản trở quá trình cứu nạn bé Hạo Nam là do ảnh hưởng về địa chất địa tầng, thiết bị được vận chuyển từ nơi xa đến... nên lực lượng chức năng không thể chủ động, phải thay đổi nhiều phương án. Đây là lý do chậm rút ống trụ bê-tông lên theo như dự tính trước đó.

Tối 4-1-2023, cơ quan chức năng xác nhận bé Hạo Nam đã tử vong. Đến khoảng 1 giờ 20 phút sáng 20-1 (tức 29 Tết Quý Mão), lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống trụ bê tông, chuyển về gia đình tổ chức mai táng.