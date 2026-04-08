Vừa qua, trên mạng xã hội facebook có một số tài khoản đăng tải đoạn video có thời lượng 1 phút 57 giây kèm theo nội dung phản ánh “Cảnh sát giao thông chạy xe mô tô cầm gậy đuổi theo đánh người vi phạm giao thông làm té ngã xuống đường...”.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông được công an xác định là do tự té

Sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội gây dư luận trái chiều, tiêu cực, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an xã Xuân Lộc tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu có.

Kết quả xác minh, người điều khiển xe mô tô BKS 60B7-821... bị tai nạn là anh Bùi Trung Q. (SN 2001, thường trú xã Xuân Lộc); người phụ nữ ngồi phía sau là chị Châu Thùy V. (SN 2004, thường trú xã Xuân Hòa).

Qua làm việc với anh Bùi Trung Q. và chị Châu Thùy V., cả 2 thừa nhận, do anh Q. không có giấy phép lái xe, điều khiển xe không có gương chiếu hậu, khi thấy Cảnh sát giao thông tuần tra thì lo sợ bị kiểm tra và bị phạt nên anh Q. đã tăng ga chạy, do thiếu kỹ năng lái xe, tâm lý hoảng sợ nên tự té.

Anh Q. khẳng định không có bất kỳ tác động vật lý từ lực lượng cảnh sát giao thông vào người anh lúc đó.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổ công tác cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đưa cả 2 người đến Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc để kiểm tra và điều trị thương tích. Anh Q. bị trầy xước chân, tay, mẻ xương bánh chè đầu gối được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh điều trị vết thương. Chị V. không bị thương nên không nhập viện.

Qua công tác xác minh tài khoản đăng tải video trên mạng xã hội, cơ quan công an xác định từ tài khoản facebook Bùi Trung Giang (chủ tài khoản facebook này là Bùi Trung Giang, SN 1985, thường trú ấp Suối Cát 1, xã Xuân Lộc). Cơ quan công an đã làm việc với Bùi Trung Giang, Giang cho biết 2 người bị tai nạn là cháu ruột của Giang. Giang có được video này là do em gái Giang xin trích xuất từ camera của một gia đình bên đường, nơi xảy ra vụ tai nạn, sau đó gửi cho Giang. Giang đã đăng tải video lên mạng facebook, có kèm nội dung nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do Tổ công tác cảnh sát giao thông đập gậy liên tiếp vào 2 người đi xe máy (nội dung này theo cảm tính cá nhân, không có căn cứ). Bùi Trung Giang đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết trên facebook, xóa video trong dữ liệu điện thoại và cam kết không tái phạm. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bùi Trung Giang về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ngoài trường hợp của Bùi Trung Giang đã phát hiện và xử lý, hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý số đối tượng là chủ các tài khoản facebook khác có hành vi hoạt động, cung cấp thông tin xấu độc, sai sự thật, công kích lực lượng công an trên không gian mạng. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, xác định, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, nếu có sai phạm.



