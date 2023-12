Công an 'dởm' đi cướp tài sản, bắt người trái phép bị công an 'xịn' tóm gọn

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Quang (sinh năm 1996) và Nguyễn Phạm Văn Tài (sinh năm 1999, cùng ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 7/12/2023, Công an xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn nhận được tin báo của người dân về việc bị 2 đối tượng đi xe mô tô biển kiểm soát 64D1-470.42 đến tiệm game bắn cá trên địa bàn.

Tại đây, 2 đối tượng này tự xưng là Công an đến kiểm tra, sau đó đã nổ súng và yêu cầu những người trong tiệm game mang tất cả tài sản để ra phía trước rồi lấy đi, đồng thời bắt 1 người đàn ông trong tiệm game chở đi.

Phạm Thanh Quang tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn tiến hành xác minh, triển khai lực lượng truy bắt 2 đối tượng trên. Trong quá trình bỏ chạy 2 đối tượng phát hiện có Công an truy bắt nên đã để người đàn ông xuống và tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó 2 đối tượng đã bị lực lượng Công an xã Xuân Hiệp bắt giữ.

Qua kiểm tra người và phương tiện, lực lượng Công an tạm giữ số tiền 46 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 khẩu súng tự chế, 1 thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự và nhiều loại giấy tờ khác.

Nguyễn Phạm Văn Tài tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

