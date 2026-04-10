HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra vụ việc mộ mẹ Việt Nam anh hùng bị đập phá

Trần Thường |

Một ngôi mộ mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Đà Nẵng bị đập phá gây hư hỏng nặng, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngày 10-4, trả lời báo chí, Công an phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng xác nhận đang điều tra làm rõ hành vi phá hoại ngôi mộ mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 26-3, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng đã có phiếu chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc.

Công an điều tra vụ việc mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá - Ảnh 1.
Công an điều tra vụ việc mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá - Ảnh 2.
Công an điều tra vụ việc mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá - Ảnh 3.

Mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình bị đập phá gây hư hỏng nặng

Theo đó, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng nhận được đơn của ông N.H (trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), có nội dung kiến nghị, phản ánh liên quan hành vi đập phá mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình (mẹ ông H.) tại tổ dân phố Bích Bắc, phường Điện Bàn Bắc (nghi vấn phát sinh do mâu thuẫn tranh chấp đất đai).

Sau khi xem xét nội dung đơn, Thường trực HĐND thành phố chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc để chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định pháp luật; trả lời đơn công dân và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND TP Đà Nẵng để theo dõi, giám sát.

Trước đó, người nhà phát hiện ngôi mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình tại địa chỉ nêu trên bị đập phá ngổn ngang. Trong đó, tấm bia đá khắc hình ảnh và thông tin của mẹ đã bị đập rời ra khỏi bệ, rớt xuống đất và có dấu hiệu bị nứt vỡ, sứt mẻ các cạnh.

Những cột trụ đá trắng được chạm khắc hoa văn tinh xảo đã bị đập gãy thành nhiều khúc ngắn, nằm vương vãi khắp mặt sân bê tông. Các mảng đá hoa cương lớn bị cạy tung, vỡ vụn. Một tấm đan bằng đá lớn bị lật nghiêng sang một bên, để lộ ra phần kết cấu gạch đá bên trong. Bát hương, bình hoa và đồ thờ cúng cũng bị xáo trộn, đổ vỡ.

Nhiều người không khỏi xót xa khi thấy mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình bị đập phá và mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nghi phạm để xử lý nghiêm.

Tags

Đà Nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
00:44
01:19
00:48
00:57
01:11
01:18
00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại