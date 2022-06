Công an điều tra vụ thầy giáo dạy Tiếng Anh bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6

Ngày 23/6, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết thầy giáo bị tố là L.D.C., hiện đang dạy môn tiếng Anh tại một trường THCS trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Trước đó, chiều ngày 20/6, nữ sinh đi học thêm môn tiếng Anh của thầy giáo L.D.C về có biểu hiện khác lạ nên bố mẹ em này đã gặng hỏi.

Sau nhiều lần thuyết phục, em này mới kể lại sự việc cho bố mẹ nghe về việc bị thầy C. xâm hại tình dục. Ngay sau đó, gia đình em đã tố cáo thầy C. tới cơ quan chức năng.

Hiệu trưởng trường học nơi thầy C. đang công tác cho biết, phía nhà trường có nhận được thông báo từ phía công an nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ việc. Được biết, thầy C. cũng đã có nhiều năm công tác tại trường.

"Gia đình nạn nhân làm đơn gửi công an chứ không báo cho nhà trường nên hiện chưa nắm được thông tin sự việc xảy ra từ khi nào", Hiệu trưởng trường học này chia sẻ.

Hiện Công an huyện Vũ Quang đã vào cuộc điều tra và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

