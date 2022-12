Công an điều tra vụ tham ô tài sản tại Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau

Ngày 6/12, theo nguồn tin của Tiền Phong , Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang thụ lý 6 vụ có dấu hiệu tham nhũng với 10 bị can.

Cụ thể, vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau với một bị can; điều tra lại vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau với một bị can; phục hồi điều tra vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau với 5 bị can.

Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại UBND xã Tạ An Khương Đông (huyện Đầm Dơi) với một bị can; vụ “ Tham ô tài sản ” xảy ra tại UBND xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước); điều tra lại vụ “Tham ô tài sản” tại Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau với 2 bị can.

Cơ quan chức năng cũng đã chuyển Viện kiểm sát truy tố vụ “Tham ô tài sản” tại Trường Tiểu học 1 Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời) với một bị can; vụ “Tham ô tài sản” tại Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) với một bị can.

Được biết, tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại, thất thoát qua các vụ tham nhũng là trên 2,8 tỷ đồng (cao nhất hơn 1,2 tỷ đồng và thấp nhất 72 triệu đồng); đã thu hồi hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan thẩm quyền đã xử lý trách nhiệm 2 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan quản lý là cách chức Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước) và Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước).