Công an điều tra vụ 'hỗn chiến' ở Nha Trang, gây náo loạn khu phố

Minh Minh |

Công an phường Tây Nha Trang đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ "hỗn chiến" giữa hai nhóm thanh niên gây náo loạn cả khu phố trên địa bàn.

'Hỗn chiến' gây náo loạn ở Nha Trang.

Ngày 22/2, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết chỉ đạo công an phường này vào cuộc điều tra vụ đánh nhau gây náo loạn cả khu phố trên địa bàn.

Trước đó, vào khuya 21/2, hai nhóm thanh niên có xảy ra mâu thuẫn đã lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài, phường Tây Nha Trang.

Thời điểm trên, một thanh niên mặc áo trắng lao vào đánh tới tấp một người khác, sau đó nhiều thanh niên đi cùng tiếp tục lao vào đánh lại thanh niên này.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc.

Bị đánh hội đồng, nam thanh niên mặc áo trắng bỏ chạy nhưng bị nhóm đối thủ đuổi theo đánh tới tấp.

Vụ việc gây náo loạn khu phố, người dân gần đó chứng kiến và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Nhiều tài khoản bức xúc về thái độ côn đồ của nhóm thanh niên trên. "Nạn nhân dù đã chạy nhưng vẫn bị đuổi theo đánh tới tấp thì đó là hành vi côn đồ. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm" - tài khoản Bùi Toàn bức xúc.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng SN 1992 trong vụ đốt xe, định đánh CSGT
