Công an điều tra vụ chồng xông vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái

Nguyễn Thắng |

Công an phường Bắc Giang (Bắc Ninh) đang điều tra vụ người chồng xông vào quán cắt tóc tấn công vợ và con gái.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào chiều 6/1, lãnh đạo Công an phường Bắc Giang (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ người chồng tấn công vợ và con gái trong quán cắt tóc.

Theo đó, vụ việc xảy ra trên đường Bàng Bá Lân (phường Bắc Giang). Một người đàn ông được xác định là D. Đ. T. xông vào quán cắt tóc, cầm dao truy đuổi, tấn công vợ và con gái, khiến các nạn nhân hoảng loạn.

Chồng tấn công vợ và con gái tại quán cắt tóc ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Lãnh đạo Công an phường Bắc Giang cho biết thêm, người vợ và con gái không bị thương tích. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng. Hiện Công an phường Bắc Giang đang xác minh vụ việc.

