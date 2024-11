Ngày 23-11, lãnh đạo Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an TP đang vào cuộc xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 22-11, trên trang Facebook tên Minh Ohio (có 500.000 người theo dõi) đăng tải đoạn clip quay tại phố cổ Hội An. Trong clip, một nam thanh niên quay hình ảnh những chiếc thuyền du lịch trên sông Hoài và hình ảnh người hành nghề xích lô ở phố cổ Hội An, kèm theo lời bình:

"Về phố cổ Hội An mình có được thông tin rất động trời. Để mà được lái những chiếc thuyền này và để có mã số trên những thuyền này thì những người chủ phải trả đâu đó 1,6 tỉ đến 1,8 tỉ đồng để được lái hằng đêm giống vậy. Và cái thời gian là từ 16 giờ chiều cho tới 22 giờ đêm.

Bài viết đăng tải trên Facebook gây xôn xao dư luận

Ngoài ra để lái xe xích lô ngay tại phố cổ Hội An thì cũng tương tự, cũng phải chi ra từ 1,6 tỉ đồng đến 1,8 tỉ đồng mới có một suất, một chân xích lô đó. Các bạn thấy khủng, thấy động trời không?".

Bài viết trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, với hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ, bình luận.

Đáng chú ý, dù trong bài đăng của tài khoản Minh Ohio không nêu rõ khoản tiền trên được chi trả cho ai, đơn vị nào, nhưng nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại bài đăng với thông tin phỏng đoán đây là khoản tiền "lót tay".

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết những thông tin trong clip nêu trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Theo ông Sơn, xích lô tại Hội An 20 năm nay chỉ có 100 chiếc.

Tương tự, ghe bơi trên sông Hoài cũng chỉ có 300 chiếc, từ 5 năm nay không cấp thêm. Người đạp xích lô, bơi ghe ở Hội An chủ yếu là người già, sức khỏe yếu, người khó khăn nên khi cấp phép thì TP không thu một khoản tiền nào.

Đại diện Nghiệp đoàn Xích lô và ghe bơi Hội An cho biết nghiệp đoàn xích lô hiện có 100 đoàn viên, hành nghề trên phố cổ, hoạt động từ năm 1998. Đối với ghe bơi hiện có 293 chiếc, thuộc quản lý của Hợp tác xã ghe bơi du lịch Sông Hoài, tiền thân là Đội tự quản ghe bơi phường Minh An, ra đời năm 2017.

Thành viên của nghiệp đoàn xích lô và ghe bơi đều là người dân địa phương, xuất thân nghèo khó, được chính quyền và Công đoàn tạo điều kiện mưu sinh. Nhiều năm qua, họ đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng hình ảnh "Hội An nhân tình thuần hậu, mến khách".