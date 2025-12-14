HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra thi thể xăm cá chép, hoa sen trên sông Sài Gòn

Anh Vũ |

Thi thể trôi sông Sài Gòn mặc áo thun dài tay, quần jean ống dài, không có giấy tờ tuỳ thân, nhưng có xăm mình.

Công an phường Thủ Đức, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một thi thể trôi sông Sài Gòn.

img

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trưa 14-12, nhân viên cảng ICD Phước Long, đường số 1, phường Thủ Đức phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Thi thể mặc áo thun dài tay, quần jean ống dài, không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, sau lưng vai trái thi thể có hình xăm cá chép cùng hoa sen. Ngoài ra, hai cánh tay đều có xăm hoa văn, từ 30-35 tuổi.

Công an TPHCM cho biết ai là người nhà nạn nhân hoặc biết thông tin liên quan nạn nhân xin hãy liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công qua số điện thoại: 0937349345 của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

img

Lực lượng chức năng đến hiện trường.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại