Công an điều tra thi thể xăm cá chép, hoa sen trên sông Sài Gòn

Công an phường Thủ Đức, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một thi thể trôi sông Sài Gòn.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trưa 14-12, nhân viên cảng ICD Phước Long, đường số 1, phường Thủ Đức phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Thi thể mặc áo thun dài tay, quần jean ống dài, không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, sau lưng vai trái thi thể có hình xăm cá chép cùng hoa sen. Ngoài ra, hai cánh tay đều có xăm hoa văn, từ 30-35 tuổi.

Công an TPHCM cho biết ai là người nhà nạn nhân hoặc biết thông tin liên quan nạn nhân xin hãy liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công qua số điện thoại: 0937349345 của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM.